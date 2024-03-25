У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

У вівторок, 26 березня, на півдні України, у більшості центральних і північних областей помірні, в Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях уночі місцями значні дощі, удень у східних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в більшості західних областей місцями туман. Вітер переважно північно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях місцями 1-3° морозу, у Карпатах 4-6° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Києві у вівторок синоптики прогнозують уночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 березня найвища температура вдень була 19,0° у 1983 р., найнижча вночі -11,4° у 1886 р.

У середу, 27 березня, у більшості регіонів України без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий.

У Києві в середу без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура 27 березня вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°.