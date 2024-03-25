У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

Одна жінка постраждала під час ворожої ракетної атаки в Печерському районі Києва в понеділок, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі.