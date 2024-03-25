Події

09:55 25.03.2024

Окупанти за добу обстріляли 13 прикордонних сіл на Сумщині, пошкоджено інфраструктуру й приватні будинки

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли 13 прикордонних сіл на Сумщині, пошкоджено інфраструктуру й приватні будинки

Російські окупанти за минулу добу обстріляли село Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також 13 сіл у трьох районах Сумської області.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

Водночас повідомляється, що в селі Тур'я Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури й два приватні будинки. Також два приватні будинки пошкоджено внаслідок обстрілу в селі Перемога Шосткинського району. Про інші руйнування не повідомляють.

Окупанти здійснювали обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, багаторазово скидали боєприпаси з дронів, авіабомби та авіаракети з вертольота. Блешню обстріляно тричі, Тур'ю і Грабовське Сумського району, Лугівку й Олександрівку Охтирського району Сумської області - по два рази. Загалом протягом доби зафіксовано 21 обстріл (81 вибух) із різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 25.03.2024
Рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Миколаївській області

Рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Миколаївській області

08:52 25.03.2024
За добу на Харківщині не зафіксовано постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині не зафіксовано постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

08:42 25.03.2024
Окупанти за добу завдали 258 ударів по девяти населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 258 ударів по девяти населених пунктах Запорізької області

07:45 25.03.2024
Померла ще одна жертва ракетного удару 12 березня по Кривому Рогу

Померла ще одна жертва ракетного удару 12 березня по Кривому Рогу

07:41 25.03.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області - Лисак

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області - Лисак

06:47 25.03.2024
Окупанти здійснили 12 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 50 вибухів

Окупанти здійснили 12 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 50 вибухів

20:54 24.03.2024
За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

20:31 24.03.2024
Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

20:07 24.03.2024
Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

19:01 24.03.2024
Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

У Києві працює ППО

ОСТАННЄ

Через ракетну атаку в Києві змінено роботу двох тролейбусних маршрутів

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, про постраждалих не повідомляють

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Києві після ракетної атаки ускладнено рух на вул. Бойчука - Патрульна поліція

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА