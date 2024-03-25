Окупанти за добу обстріляли 13 прикордонних сіл на Сумщині, пошкоджено інфраструктуру й приватні будинки

Російські окупанти за минулу добу обстріляли село Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також 13 сіл у трьох районах Сумської області.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

Водночас повідомляється, що в селі Тур'я Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури й два приватні будинки. Також два приватні будинки пошкоджено внаслідок обстрілу в селі Перемога Шосткинського району. Про інші руйнування не повідомляють.

Окупанти здійснювали обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, багаторазово скидали боєприпаси з дронів, авіабомби та авіаракети з вертольота. Блешню обстріляно тричі, Тур'ю і Грабовське Сумського району, Лугівку й Олександрівку Охтирського району Сумської області - по два рази. Загалом протягом доби зафіксовано 21 обстріл (81 вибух) із різних видів озброєння.