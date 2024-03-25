Рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Миколаївській області
Рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Миколаївській області, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.
Повідомляється, що в Миколаївському районі виникла пожежа на території одного з об'єктів, що призвело до загоряння на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає.
Також у приватному секторі Миколаєва - часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових автомобілів, яку оперативно ліквідували.
За попередньою інформацією, 11 осіб дістали поранення, 2 з них госпіталізували, іншим надали першу допомогу на місці.