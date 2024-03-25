В Одесі відключено електротранспорт і обмежено енергопостачання промисловості

Щоб знизити навантаження на мережу, у понеділок, 25 березня, в Одесі не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання електроенергії промисловістю.

"Вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Тому без світла залишилися мешканці Пересипського району Одеси", - повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі вранці в понеділок.

Як зазначили в енергохолдингу, енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури.

"Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі використовуються екстрені відключення", - поінформували в ДТЕК.