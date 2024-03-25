Події

07:45 25.03.2024

Померла ще одна жертва ракетного удару 12 березня по Кривому Рогу

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Померла ще одна жертва ракетного удару 12 березня по Кривому Рогу

До шести зросла кількість жертв у результаті ракетного удару росіян по Кривому Рогу 12 березня, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"До 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по нашому місту 12 березня. Сьогодні вночі в лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік. Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям", - написав він у телеграмі.

Крім того, наразі в лікарнях продовжують перебувати ще 7 осіб, поранених після того обстрілу - троє з них у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога.

Раніше було відомо про 5 загиблих і 43 поранених. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Як повідомлялося, четвер, 14 березня, було оголошено днем жалоби в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в пам'ять про загиблих унаслідок ракетного удару по місту 12 березня, коли було зафіксовано щонайменше три влучання.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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