Події

04:41 25.03.2024

МЗС Польщі викличе посла РФ через порушення польського повітряного простору

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Міністерство закордонних справ Польщі має намір викликати посла РФ у зв'язку з порушенням повітряного простору польської держави, передає "голос Америки". 

"МЗС Польщі має намір викликати російського посла у зв'язку з порушенням повітряного простору, повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Сейна приватної телекомпанії Polsat News", - йдеться у повідомленні.

Польща закликає Росію "припинити терористичні повітряні атаки на мешканців та територію України, припинити війну та вирішувати внутрішні проблеми країни", наголошується в заяві прес-секретаря міністерства.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Україну як у військовому, так і в гуманітарному плані.

Як повідомлялося, одна крилата ракета РФ з атакуючих Україну в ніч на неділю залетіла на територію Польщі, зазначає міністерство оборони цієї країни.

Теги: #рф #посол #україна #польща

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