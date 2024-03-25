МЗС Польщі викличе посла РФ через порушення польського повітряного простору

Міністерство закордонних справ Польщі має намір викликати посла РФ у зв'язку з порушенням повітряного простору польської держави, передає "голос Америки".

"МЗС Польщі має намір викликати російського посла у зв'язку з порушенням повітряного простору, повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Сейна приватної телекомпанії Polsat News", - йдеться у повідомленні.

Польща закликає Росію "припинити терористичні повітряні атаки на мешканців та територію України, припинити війну та вирішувати внутрішні проблеми країни", наголошується в заяві прес-секретаря міністерства.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Україну як у військовому, так і в гуманітарному плані.

Як повідомлялося, одна крилата ракета РФ з атакуючих Україну в ніч на неділю залетіла на територію Польщі, зазначає міністерство оборони цієї країни.