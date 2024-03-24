Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

Група ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, в останню комплексну атаку Росії в ніч з 21 на 22 березня втратила 50% своїх потужностей, що генерують, такі результати оцінки втрат повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Група ДТЕК втратила 50% своїх потужностей, що генерують. Можна сказати вже офіційно цю інформацію. Ми всі знаємо, які пошкоджені були вузли і так далі", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що за наявною інформацією на ранок неділі, майже всі області та всі міста України були вже загоєні, зокрема, у суботу світло повернули у всій Дніпропетровській області, а в неділю – на Одещину, хоча залишаються проблеми у Харкові, де були найбільші ушкодження від обстрілу.

Однак увечері Коваленко повідомив у Facebook, що було введено екстрені обмеження у Кривому Розі та районі за командою "Укренерго".

"Після останніх обстрілів енергосистема має знижену потужність і не витримує. Тому Укренерго дало команду обмежити споживання. Колеги розраховували, що впораються тільки за рахунок бізнесу, але цього не вистачило, треба обмежувати і населення. Енергетики працюють, щоб відновити постачання світла якнайшвидше", – зазначив гендиректор YASNO.

За його словами, на оцінку термінів та вартості відновлення потрібно ще кілька днів.

"З того, що я знаю за тими ж генеруючими потужностями ДТЕК, або з якихось розподільчих, я можу сказати, що відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, а займе місяці", - зазначив Коваленко.

Він пояснив такі серйозні проблеми від останньої російської атаки тим, що її було здійснено комплексно. "Били по двох частинах енергосистеми: по-перше, це генеруюча частина і, по-друге, це розподільна. Якщо почати з потужностей, що генерують, вразили кілька типів генеруючих потужностей, у тому числі був уражений гідрогенеруючий об'єкт ("ДніпроГЕС"). друге, дуже багато потрапили в так звані мережеві вузли, трансформатори та інше", - уточнив гендиректор YASNO.

Відповідаючи на питання про ефективність захисту, Коваленко заявив, що "коли ракета потрапляє зверху вниз у машзал або в інший об'єкт на територію ТЕЦ, там, звичайно, нічого не поробиш".

Водночас, за його словами, у якихось розподільних вузлах, які були частково сховані під землю та накриті на 100% бетонними куполами, є результатом інший.

Підсумовуючи, Коваленко наголосив, що нинішній стан об'єктів для відновлення гірший, ніж було минулого року, висловивши надію на допомогу міжнародної спільноти спільно з Міненерго.

"І нам, усім енергетикам, доведеться починати наново, але з гіршої позиції", - сказав гендиректор YASNO.

На його думку, коли прийде літо, може виникнути фізичний дефіцит електроенергії через брак генерації.