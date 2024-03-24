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21:23 24.03.2024

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

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Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Генеральна прокуратура України отримала від посольства США шість броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів під час роботи в прифронтових регіонах, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ми дуже вдячні за передачу 6 броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів, котрі працюють у прифронтових регіонах. Наша стійка співпраця з INL (відділ технічної допомоги правоохоронним органам України посольства США - ІФ-У) стала підґрунтям для розбудови інституційної спроможності Генеральної прокуратури України, зокрема в розслідуванні воєнних злочинів Росії, забезпеченні підтримки жертв та свідків і оптимізації цифрової трансформації систем прокуратури та правоохоронних органів України", - написав Костін у соцмережі Х.

 

 

 

Теги: #сша #генпрокуратура #бронемашини

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