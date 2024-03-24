Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

Президент України Володимир Зеленський відзначив нові результати у відносинах з партнерами в Євросоюзі.

"Рішення про фонд допомоги Україні в розмірі 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримує наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу в 4,5 мільярда євро", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"МВФ. Є рішення про новий транш. Майже 900 мільйонів доларів. Канада. Є 2 мільярди канадських доларів макрофіну прямої бюджетної підтримки", - зазначив також глава Української держави.

За словами Зеленського, "є хороші результати за пакетами оборонної підтримки. Є і отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка".

"Головне - не втомлюватися, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, в наших людей і в нашу можливість донести світові, що ворог людства не має права виграти. Путін не має права виграти", - наголосив він.