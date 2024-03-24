За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

За тиждень із понеділка і донині російські терористи застосували "майже 190 ракет різних типів і майже 140 "шахедів", сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, застосовували "майже 700 керованих авіабомб".

"Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималася від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само щотижня, щодня", - сказав він.

"Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території, які очищають Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують", - зазначив Зеленський.

Він особливо наголосив на "всіх елементах наших сил оборони та безпеки України, які мінусують російський потенціал війни". "Що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій", - заявив Зеленський.