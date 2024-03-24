У Харкові запроваджують погодинні відключення електроенергії, а в Кривому Розі - аварійні

У Харкові з 25 до 31 березня запроваджують погодинні вимкнення електроенергії, а в Кривому Розі - аварійні, а всі об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори, повідомляє місцева влада.

"Графік погодинних відключень електроенергії в період із 25 до 31 березня", - ідеться в телеграм-каналі голови ХОВА Олега Синєгубова.

Так, за словами Синєгубова, для Харкова буде відсутня електроенергія в Шевченківському та Київському районах із 9:00 до 15:00.

У Слобідському та Основ'янському районі світла не буде з 15:00 до 21:00.

У Салтівському, Немишлянському та Індустріальному районах відсутність світла очікується з 21:00 до 03:00.

У Холодногірському та Новобаварському районах - з 03:00 до 9:00.

Водночас в області погодинне вимкнення електроенергії в Мереф'янській та Люботинській ТГ очікується з 9:00 до 11:00.

У Зміївській та Балакліївській ТГ - з 11:00 до 13:00.

У Чугуївській та Ізюмській ТГ - з 13:00 до 15:00.

У Богодухівській і Дергачівській ТГ - з 15:00 до 17:00.

Синєгубов зазначив, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати.

Синєгубов зазначає, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів РФ.

Водночас у Кривому Розі Дніпропетровської області мають намір запровадити графіки аварійних відключень електроенергії.

"Енергетики вводять графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури будуть переходити на генератори", - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він також нагадав, що в місті працює 213 "Пунктів незламності". Окремо Вілкул закликав громадян зарядити гаджети та павербанки.