За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

За минулу добу окупанти застосували 234 FPV-дрони у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, збільшивши їхню кількість майже на 40%, повідомляють Сили оборони півдня.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їхню кількість майже на 40%, порівняно з минулою добою", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Також повідомляється, що протягом доби ворог завдав точкових ударів крилатими і балістичними ракетами по Миколаївській області, зафіксовано влучання на відкритій території поза межами населених пунктів, серед людей постраждалих немає.

Крім цього, противник застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" і скинув із дронів різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодоби. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", - зазначається в повідомленні.