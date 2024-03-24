У Харкові без світла залишається до 200 тис. абонентів

У Харкові тривають роботи з відновлення електропостачання, перерваного внаслідок масованої ворожої ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону в ніч на 22 березня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, готується запровадження планових відключень електроенергії.

"Розробляються графіки планових відключень. Це дасть змогу подавати електроживлення всім споживачам міста", - написав Синєгубов.