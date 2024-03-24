Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено 4 людини - голова ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Курахівці Донецької області поранення дістали 2 особи, ще двоє поранених - у Мирнограді, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Курахівці поранено 2 людини, пошкоджено 11 будинків; у Кураховому пошкоджено 6 будинків. 2 людини поранені у Мирнограді. В Іванівці Гродівської громади 1 будинок зруйновано повністю, 2 — частково, 5 — пошкоджені", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Окрім цього, внаслідок численних обстрілів зруйновано 6 будинків в Іванівці, 3 - у Тернах, по 1 - у Лимані та Ямполівці Лиманської громади, також пошкоджено по 5 будинків у Тернах і Ямполівці, 3 - у Лимані, по 1 - у Зарічному та Іванівці, магазин - у Торецьку, інфраструктурний об'єкт - у Щербинівці, 7 приватних будинків - у Часовоярській громаді, 1 - у Сіверську.

Також ворог обстріляв околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 1 085 осіб, зокрема 118 дітей.