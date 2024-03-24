Ворог вдарив "Кинджалами" по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Російські війська вдарили "Кинджалами" по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, куди влучали раніше вночі, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог із МіГ-31К вдарив по Львівській області Кинджалами", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Козицького, попередньо є два влучання в той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

"Пожежників, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися в безпечне місце", - додав він.