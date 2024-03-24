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08:49 24.03.2024

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

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Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

Російські війська за добу обстріляли міста і села Херсонської області, шестеро осіб поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Токарівку, Львове, Качкарівку, Зміївку, Тягинку, Золоту Балку, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівку, Олександрівку, Білозерку, Нововоронцовку, Первомайське, Томарине та місто Херсон. Також ворог завдав ракетного удару по Великоолександрівській громаді Бериславського району", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в пункт незламності, магазин і господарську споруду.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок російських обстрілів 6 осіб дістали поранення.

Також Сили ППО в області знищили 1 "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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