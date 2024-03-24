Події

08:47 24.03.2024

Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 447 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"447 ударів по 7-ми населених пунктах завдав ворог протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військові РФ здійснили 1 ракетний і 6 авіаційних ударів по Малинівці, Роботиному і Малій Токмачці.

Зафіксовано також 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного та Левадного. А 140 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Також 289 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки.

Крім того, надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #запорізька

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