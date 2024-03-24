Події

08:13 24.03.2024

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

1 хв читати
Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Одна крилата ракета РФ з тих, що атакували Україну в ніч на неділю, залетіла на територію Польщі, зазначає міністерство оборони цієї країни.

"Хочемо повідомити вам, що 24 березня цього року о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, об'єкт увійшов у польський простір неподалік міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи.

"Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі. Крім іншого, було задіяно польську та союзну авіацію", - зазначили у відомстві.

"Ми постійно стежимо за ситуацією на території України і перебуваємо в постійній готовності до гарантування безпеки польського повітряного простору", - зазначили в польському міноборони.

 

 

 

Теги: #рф #ракета #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 24.03.2024
ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

21:06 23.03.2024
Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

13:16 23.03.2024
Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

03:31 23.03.2024
Росія заявляє про 60 загиблих і 145 поранених унаслідок нальоту на концертний зал; відповідальність взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

Росія заявляє про 60 загиблих і 145 поранених унаслідок нальоту на концертний зал; відповідальність взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

23:34 22.03.2024
ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА

ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА

23:24 22.03.2024
Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб - заява ГУР

Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб - заява ГУР

23:05 22.03.2024
Коментар МЗС України щодо стрілянини в підмосковному Красногорську

Коментар МЗС України щодо стрілянини в підмосковному Красногорську

21:36 22.03.2024
Теракт у "Крокусі" - свідома провокація режиму Путіна - представник ГУР

Теракт у "Крокусі" - свідома провокація режиму Путіна - представник ГУР

05:54 22.03.2024
РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

РФ масовано обстрілює Україну балістикою, зокрема ракетами Х-22 - Повітряні сили ЗСУ

02:24 22.03.2024
Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

Amazon оскаржив штраф французького регулятора на EUR 32 млн

Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА