Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Одна крилата ракета РФ з тих, що атакували Україну в ніч на неділю, залетіла на територію Польщі, зазначає міністерство оборони цієї країни.

"Хочемо повідомити вам, що 24 березня цього року о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, об'єкт увійшов у польський простір неподалік міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи.

"Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі. Крім іншого, було задіяно польську та союзну авіацію", - зазначили у відомстві.

"Ми постійно стежимо за ситуацією на території України і перебуваємо в постійній готовності до гарантування безпеки польського повітряного простору", - зазначили в польському міноборони.