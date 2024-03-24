Події

07:46 24.03.2024

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

1 хв читати
Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів, 24 танки, 28 бронемашин, 44 артсистеми, 47 БПЛА, а також 73 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 436750 (+990) осіб, танків - 6876 (+24) од, бойових броньованих машин - 13158 (+28) од, артилерійських систем - 10855 (+44) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засоби ППО - 723 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів- 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47), крилаті ракети - 1992 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14407 (+63) од, спеціальна техніка - 1778 (+10)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 24.03.2024
Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

07:38 24.03.2024
Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

19:25 23.03.2024
Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

19:15 23.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

07:57 23.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

07:51 23.03.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

07:42 23.03.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 88 ракетних і 143 авіаудари

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 88 ракетних і 143 авіаудари

07:36 23.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

19:51 22.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація за добу завдала ударів по 13 локаціях армії РФ, ракетники уразили два райони з живою силою ворога

Генштаб ЗС України: Авіація за добу завдала ударів по 13 локаціях армії РФ, ракетники уразили два райони з живою силою ворога

08:43 22.03.2024
Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, шестеро поранених

Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

У Кривому Розі уламки БПЛА пошкодили тепломережі та лінію електропередачі, відключено кілька котелень

Одна крилата ракета РФ залетіла на територію Польщі

Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків унаслідок ракетного удару

Amazon оскаржив штраф французького регулятора на EUR 32 млн

Ворожі війська продовжують обстрілювати Сумську область, за добу зафіксовано 31 обстріл і 115 вибухів

Будівництво шляхопроводу на перетині вул. Богатирської та Полярної в Києві планують завершити у вересні - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА