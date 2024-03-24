Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів, 24 танки, 28 бронемашин, 44 артсистеми, 47 БПЛА, а також 73 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 436750 (+990) осіб, танків - 6876 (+24) од, бойових броньованих машин - 13158 (+28) од, артилерійських систем - 10855 (+44) од, РСЗВ - 1018 (+0) од, засоби ППО - 723 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів- 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47), крилаті ракети - 1992 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14407 (+63) од, спеціальна техніка - 1778 (+10)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.