Будівництво шляхопроводу на перетині вул. Богатирської та Полярної в Києві планують завершити у вересні - Кличко

Будівництво шляхопроводу на перетині вул. Богатирської та Полярної в Києві планують завершити у вересні, а в травні відкриють рух для транспорту, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Роботи з будівництва шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Полярної тривають цілодобово, без вихідних", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Кличко зазначив, що до травня планується відкрити рух для транспорту.

А завершити всі роботи на об'єкті і повністю відкрити рух зі з'їздами планується до вересня цього року, зазначив мер.