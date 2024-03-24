ППО в Києві ліквідувала близько десяти ракет

Українська ППО ліквідувала в Києві близько 10 ракет, якими противник здійснив черговий обстріл у ніч на неділю, повідомили в КМВА.

"Противник укотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. До Києва ракети заходили групами, з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

У КМВА зазначили, що це третій масований ракетний удар по Україні за чотири дні. І другий - по Києву.

За попередніми даними, у столиці без постраждалих і руйнувань.

Зафіксовано падіння уламків у лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.