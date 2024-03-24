24 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 760 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 760 RUSSIAN AGRESSION

24 березня відзначають Міжнародний день досягнень, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв, Міжнародний день боротьби з депресією.

В Україні та світі - День боротьби із захворюванням на туберкульоз, День фтизіатра.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарія, передсвято Благовіщення.

У юдеїв - Пурим.

Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз

Всесвітній день боротьби з туберкульозом заснувала Всесвітня організація охорони здоров'я 1993 року. Дата святкування обрана на честь дня відкриття туберкульозної бацили німецьким біологом Робертом Кохом 1882 року.

Міжнародний день досягнень

24 березня щороку світ відзначає Міжнародний день досягнень (або День відмінників). Це свято цілеспрямованих, амбітних і впевнених у собі людей.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

Щороку 24 березня вся планета відзначає важливе свято - Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. Подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй 21 грудня 2010 року.

Дату було обрано на честь вшанування архієпископа Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, якого було вбито 24 березня 1980 року, після того, як він засудив порушення прав людини у Сальвадорі.

Міжнародний день боротьби з депресією

Щорічно, 24 березня в усьому світі відзначають Міжнародний день боротьби з депресією. Засновники цього свята ставили за мету привернути увагу світової спільноти до проблем такого душевного захворювання як депресія.

Ще цього дня:

1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною в банківській і торговельній сферах;

1932 - У Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія;

1933 - Набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), який передає уряду законодавчу владу і фактично скасовує Конституцію. Тим самим уся влада легально перейшла до Гітлера;

1975 - Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера в Клівленді;

1976 - Переворот в Аргентині: військова хунта повалила Ісабель Перон, початок політичних репресій;

1989 - У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні;

1989 - У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України;

1999 - Унаслідок пожежі в тунелі під Монбланом загинуло 39 людей;

2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона в Мюнхені.

Церковне свято

24 березня православні віряни відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці та згадують Захарію Печерського.

Преподобний Захарія жив у XII-XIV століттях. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі, у Дальніх печерах. Своє ім'я - постник - Захарія отримав тому, що дотримувався дуже суворого посту. Іноді він їв лише після заходу сонця - переважно рослинну їжу.

Преподобний відомий тим, що молитвою міг вигнати біса і зцілити душу людини. Завдяки праведному життю він удостоївся бачити янголів. Святі мощі Захарії спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Іменини: Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків.