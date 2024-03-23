Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є поранені

Російські війська за добу продовжували обстрілювати міста і села Херсонської області, постраждали кілька мирних жителів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За останню добу російські військові неодноразово обстрілювали мирні населені пункти Херсонської області. Вночі окупанти крили вогнем Велетенське та Кізомис. Загалом зафіксовано понад 17 "прильотів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, внаслідок нічної атаки російської армії постраждала місцева мешканка Новоронцовки. У 60-річної жінки - вибухова травма, струс мозку і контузія.

Також удень військові РФ вдарили з авіації по Дар'ївській громаді. Дві керовані авіабомби впали поблизу села Токарівка.

Прокудін додав, що проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони.

"Унаслідок скидання вибухівки в Бериславі поранення отримали двоє чоловіків. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Також двома FPV дронами ворог влучив у "Пункт незламності" в Новоолександрівській громаді. Трьох людей травмовано. Усім надано необхідну медичну допомогу", - наголосив він.

Наразі, за словами начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, у Херсоні лунають вибухи.

"Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони", - написав він у телеграмі.