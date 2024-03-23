Події

21:23 23.03.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є поранені

1 хв читати
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є поранені

Російські війська за добу продовжували обстрілювати міста і села Херсонської області, постраждали кілька мирних жителів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За останню добу російські військові неодноразово обстрілювали мирні населені пункти Херсонської області. Вночі окупанти крили вогнем Велетенське та Кізомис. Загалом зафіксовано понад 17 "прильотів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, внаслідок нічної атаки російської армії постраждала місцева мешканка Новоронцовки. У 60-річної жінки - вибухова травма, струс мозку і контузія.

Також удень військові РФ вдарили з авіації по Дар'ївській громаді. Дві керовані авіабомби впали поблизу села Токарівка.

Прокудін додав, що проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони.

"Унаслідок скидання вибухівки в Бериславі поранення отримали двоє чоловіків. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Також двома FPV дронами ворог влучив у "Пункт незламності" в Новоолександрівській громаді. Трьох людей травмовано. Усім надано необхідну медичну допомогу", - наголосив він.

Наразі, за словами начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, у Херсоні лунають вибухи.

"Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони", - написав він у телеграмі.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 23.03.2024
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності на Херсонщині, двоє людей поранені

Росіяни скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності на Херсонщині, двоє людей поранені

11:54 23.03.2024
Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

11:31 23.03.2024
Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

08:56 23.03.2024
Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

08:21 23.03.2024
У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, троє дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, троє дістали поранення

08:16 23.03.2024
Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

07:33 23.03.2024
Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, три людини загинули, 29 поранено

Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, три людини загинули, 29 поранено

01:21 23.03.2024
Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

19:49 22.03.2024
Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького - Херсонська ОВА

Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького - Херсонська ОВА

19:47 22.03.2024
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів - ДСНС

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

ОСТАННЄ

У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Удар по Дніпровській ГЕС завдав Дніпру збитків орієнтовно на 159,3 тис. грн, оцінка триває

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Удар по Харкову в суботу ввечері було завдано ракетою Х-59 - попередні дані

У Харкові лише близько 35% будинків зі світлом, 50% - з опаленням

Ситуація на дамбі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву греблі немає

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА