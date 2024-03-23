Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Російські сили навмисно застосували тактику "подвійного удару", вдаривши по рятувальниках і поліцейських, які надавали допомогу постраждалим від попереднього обстрілу з безпілотника "шахед" у Харкові, поранивши рятувальника і поліцейського, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", націлену на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги", - сказано в повідомленні.

Нацполіція оприлюднила відео моменту влучання "шахеда" за кілька десятків метрів від поліцейських, рятувальників і медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучання іншого "шахеда" в цивільні об'єкти та житлові будинки.

Зазначається, що внаслідок удару постраждали поліцейський і рятувальник.

"Громадяни, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого прильоту. Це - найцинічніша тактика, відпрацьована ворогом у багатьох куточках світу", - наголосили в поліції.