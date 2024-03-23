Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий і постраждалі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку. По Мирнограду росіяни випустили 4 ракети — поранили людину, пошкодили 11 багатоповерхівок", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Лиманська громада зазнала численних обстрілів: у Лимані пошкоджено будинок, у Торському пошкоджено 3 будинки, у Тернах 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено, у Ямполівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку та магазин. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

Із лінії фронту евакуйовано 1164 людини, зокрема 158 дітей.