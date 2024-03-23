Події

11:31 23.03.2024

Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

1 хв читати
Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий і постраждалі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку. По Мирнограду росіяни випустили 4 ракети — поранили людину, пошкодили 11 багатоповерхівок", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Лиманська громада зазнала численних обстрілів: у Лимані пошкоджено будинок, у Торському пошкоджено 3 будинки, у Тернах 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено, у Ямполівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку та магазин. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

Із лінії фронту евакуйовано 1164 людини, зокрема 158 дітей. 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 23.03.2024
Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові постраждав мирний житель, сталася пожежа в комунальній установі

08:16 23.03.2024
Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

07:33 23.03.2024
Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, три людини загинули, 29 поранено

Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, три людини загинули, 29 поранено

01:21 23.03.2024
Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

19:49 22.03.2024
Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького - Херсонська ОВА

Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького - Херсонська ОВА

19:47 22.03.2024
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів - ДСНС

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів - ДСНС

19:01 22.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим унаслідок масштабної повітряної атаки на Україну

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим унаслідок масштабної повітряної атаки на Україну

13:57 22.03.2024
В ООН засудили масовану ракетну атаку РФ: Вплив сьогоднішніх ударів призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації в Україні

В ООН засудили масовану ракетну атаку РФ: Вплив сьогоднішніх ударів призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації в Україні

10:59 22.03.2024
Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

10:29 22.03.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА

ОСТАННЄ

У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

Росіяни скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності на Херсонщині, двоє людей поранені

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

Росіяни обстріляли Херсонську область, постраждала місцева жителька - ОВА

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

У Харківську область прибув Food Train "Укрзалізниці"

Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

У Полтаві відкрився Центр рекрутингу української армії

У Дніпропетровській області скасовано екстрені відключення світла

На Харківщині відновлено електропостачання понад 440 тис. абонентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА