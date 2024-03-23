На Харківщині відновлено електропостачання понад 440 тис. абонентів

У Харківській області відновлено електропостачання більш ніж половини абонентів, які залишилися без світла внаслідок ворожої масованої ракетної атаки на об'єкти інфраструктури в ніч на 22 березня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби по Харкову і Харківській області було підключено до електроживлення понад 440 тис. абонентів. Наразі відключено до 275 тис. абонентів міста та області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.