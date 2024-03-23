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04:47 23.03.2024

Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

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Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

Міжнародна компанія Unilever розпочала будівництво нової фабрики в м. Біла Церква Київської області. Сьогодні заклали пам'ятну капсулу на місці майбутнього підприємства в індустріальному парку "Біла Церква", про це в п'ятницю на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОДА Руслан Кравченко.

Також повідомляють, що обсяг інвестицій у фабрику - €20 млн. На підприємстві буде створено майже 100 нових робочих місць. Фабрика вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, товари переважно будуть зорієнтовані для українського ринку. Потенційно підприємство вироблятиме продукцію і для інших ринків Європи.

У повідомленні зазначається, що загальна площа ділянки під забудову - 4,2 га. Виробнича потужність підприємства - понад 5000 тонн на рік. Будівництво фабрики планується завершити наприкінці 2024 року. Зведення відбуватиметься з урахуванням найвищих екологічних стандартів. Тут будуть комфортні умови праці, офісне приміщення спроєктовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Для безпечного проведення робіт уже облаштовано наземне мобільне укриття, згодом побудують і підземне сховище.

"Місце будівництва нової фабрики в індустріальному парку обрано не випадково - є всі необхідні комунікації та дорожня інфраструктура. Розвиток індустріальних парків підтримує відновлення промисловості Київщини під час війни Росії проти України. Відкриття нових виробництв сприяє підвищенню доходів і добробуту місцевих громад, збільшенню податкових надходжень та стимулюванню розвитку малих і середніх підприємств у регіоні", - розповів Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко подякував генеральному директору Unilever Україна Василю Бовдилову та засновнику UFuture, до складу якого входить індустріальний парк "Біла Церква", Василю Хмельницькому за приклад, який "мають наслідувати й інші інвестори та спільними зусиллями розвивати економічний потенціал Київщини".

Раніше повідомлялося, що Unilever Plc спрямує EUR20 млн на будівництво в Київській області фабрики з виготовлення засобів особистої гігієни, шампунів і гелів для душу під брендами Dove, Axe, TRESemmé і Clear,

Теги: #фабрика #unilever #україна #київська_область

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