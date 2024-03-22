Дії Трампа в разі обрання президентом залежатимуть від його команди - Джон Гербст

Невідомо, що робитиме Дональд Трамп у разі його нового обрання президентом США, наразі бити на сполох іще зарано, вважає директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст.

"Що зробить Трамп під час другого терміну залежить від того, якою буде його команда. Ми знаємо, що члени його партії дуже критикували його під час першого терміну, і ці голоси можуть вплинути на Трампа", - сказав він під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Гербст зазначив, що наразі команда із зовнішньої політики Трампа включає Ріка Крюнела, колишнього американського посла в Німеччині, якого можна вважати представником цих гучніших голосів "у таборі Трампа".

"Якщо Трамп переможе на виборах, йому треба буде зазначити, яку зовнішню політику він обере. Він ухвалюватиме рішення на основі тих речей, які ми не бачимо на сьогодні. Треба готуватися до всіх можливих варіантів, але наразі бити на сполох іще рано", - додав він.