Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького - Херсонська ОВА

Унаслідок скидання російськими окупантами вибухівки з безпілотника поранено жінку в с. Козацьке Херсонської області, у стані середньої тяжкості її доправили до лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Унаслідок чергової атаки російських військ на Херсонщину ще одна людина дістала поранення. Від скидання вибухівки з дрона постраждала 57-річна мешканка Козацького. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Медики діагностували вибухову травму, осколкове поранення суглоба", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.