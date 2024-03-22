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19:30 22.03.2024

Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни - Курт Волкер

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Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни - Курт Волкер

Католицька церква повинна вимагати, щоб Росія припинила загарбницьку війну, а не закликати Україну підняти білий прапор, заявив посол, спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках Курт Волкер.

Під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Волкер прокоментував заяву Папи Римського, зазначивши, що "Росія кричуще порушила всі правила справедливої війни, і католицька церква повинна чітко заявити і вимагати, щоб РФ припинила цю загарбницьку війну".

Волкер також зазначив, що ймовірні переговори з Росією можна було б використовувати як засіб просування ідеї, що Москва порушує фундаментальні міжнародні домовленості.

"Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку", - вважає він.

"Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива", - наголосив американський дипломат.

21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум.

 

 

Теги: #яценюк #волкер #відкрий_україну #кбф

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