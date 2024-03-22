Зеленський обговорив із міністром оборони Данії посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю зустріч із віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в Києві з візитом.

Як повідомила пресслужба Зеленського, співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.

Окремо сторони обговорили співпрацю в рамках артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

Президент України подякував очільнику Міноборони Данії за візит і підтримку, а також висловив переконання, що реалізація укладеної раніше Угоди про безпекове співробітництво з Данією не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни.

Як повідомлялося, Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Данією було підписано у Львові 23 лютого поточного року.