У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

У Харкові через значні пошкодження енергооб'єктів унаслідок атаки російських агресорів у п'ятницю залишаються без світла приблизно 600 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, триває робота над підключенням критичної інфраструктури міста, де найскладніша на сьогодні ситуація з енергопостачанням.

Крім того, на Хмельниччині без електрики наразі понад 2 тис. абонентів, але, як уточнило Міненерго, після масштабного знеструмлення внаслідок російської атаки без світла залишалися близько 200 тис. споживачів.

Залишаються мережеві обмеження для споживачів Одещини - вони поширюються більш ніж на 230 тис. споживачів і Дніпропетровщини, де відключено 150 тис. споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Також Міненерго зазначило, що частково заживлені високовольтні лінії в низці областей. Раніше повідомлялося про відновлення роботи ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що живить Запорізьку АЕС.

За інформацією Міненерго, локалізовано пожежі на пошкоджених об'єктах генерації (ТЕС і ГЕС) у кількох областях.

Як повідомлялося, внаслідок повітряної атаки російських окупантів у п'ятницю зупинила роботу ДніпроГЕС, куди влучило кілька ракет, пошкоджено ТЕС ДТЕК і "Центренерго", а також об'єкти "Нафтогазу". Крім того, пошкоджено об'єкти й лінії передачі та розподілу е/е. В Україні запроваджено графіки обмежень е/е в низці областей. За останньою інформацією "Укренерго", вони залишилися для Хмельницької, Харківської, Одеської та Дніпропетровської областей. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував повернення світла в усі області протягом доби. Щодо Харкова він зазначив, що потрібно більше часу для аналізу ситуації, щоб робити висновки.