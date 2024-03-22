Події

15:44 22.03.2024

Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

2 хв читати
Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

Оператори системи розподілу (обленерго, ОСР) оголосили про скасування графіків відключень у частині областей, у яких їх було застосовано внаслідок масованої атаки військ РФ на енергосистему в п'ятницю.

"З 12:00 на всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Триває поступове підключення споживачів", - повідомило у фейсбуці "Кіровоградобленерго".

"Станом на 12:33 всі споживачі Полтавської області вже заживлені", - йдеться у фейсбуці "Полтаваобленерго".

Крім того, про скасування графіків аварійного обмеження енергоспоживання у своєму регіоні повідомило "Запоріжжяобленерго" і подякувало споживачам, які дослухалися до його прохань обмежити користування електроприладами.

"Завдяки вам ми маємо можливість повернутися до нормального режиму енергоспоживання", - зазначило "Запоріжжяобленерго".

Водночас оператор уточнив, що триває відновлення пошкоджених ворогом мереж: уже заживлено 3218 побутових і юридичних споживачів у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах.

"Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" також скасували графіки аварійних відключень в області. "Прохання раціонально користуватися електроенергією та не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії", - закликали енергетики Сумщини.

"Вінницяобленерго" повідомило про оперативне підключення всіх споживачів, але попередило, що можливі поодинокі відключення для підтримання балансу енергосистеми.

ОСР Хмельницької області, де ще не скасовано аварійні відключення, повідомило, що значна частина споживачів перезаживлена, але станом на 12:00 залишаються частково знеструмленими 13 населених пунктів і два - повністю.

"Споживачі заживлені за аварійною схемою. При значному навантаженні на електромережі можливі технологічні пошкодження мереж та аварійні відключення. У цій ситуації вкрай важливо використовувати електроенергію ощадливо та раціонально", - закликало "Хмельницькобленерго".

Як повідомлялося, раніше цього дня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" віддав команду зняти обмеження з енергопостачання побутових споживачів у всіх областях країни, крім Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської.

Перед цим голова "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що основну частину впроваджених обмежень енергопостачання можна буде зняти протягом найближчої доби.

За його словами, графіки відключень було впроваджено ще вранці під час атаки в Харківській, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях, а також пізніше через вимкнення обладнання - в Кіровоградській, Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про екстрені в Донецькій і Дніпропетровській областях, а також стабілізаційні відключення в Одеській області вранці у п'ятницю повідомив "ДТЕК". 

Теги: #скасування #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 14.03.2024
Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

19:08 14.03.2024
Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

09:21 14.03.2024
ХАЕС-2 відключено від мережі через відхилення в роботі турбоагрегату - "Енергоатом"

ХАЕС-2 відключено від мережі через відхилення в роботі турбоагрегату - "Енергоатом"

16:42 13.03.2024
Українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - на 12%

Українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - на 12%

11:49 07.03.2024
Зростає споживання е/е через похолодання, одна з АЕС повернулася до планової потужності – "Укренерго"

Зростає споживання е/е через похолодання, одна з АЕС повернулася до планової потужності – "Укренерго"

09:56 01.03.2024
Кабміну запропоновано визначити перелік критичних споживачів для невідключення від е/е та умови забезпечення їх ресурсом - радник прем'єра

Кабміну запропоновано визначити перелік критичних споживачів для невідключення від е/е та умови забезпечення їх ресурсом - радник прем'єра

17:05 29.02.2024
Виробники біометану закликають Раду невідкладно прийняти закон про відкриття його експорту

Виробники біометану закликають Раду невідкладно прийняти закон про відкриття його експорту

15:26 28.02.2024
Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго

Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго

10:28 22.02.2024
ДОТ скасував результати 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

ДОТ скасував результати 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

16:14 08.02.2024
Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк

Засідання Ради скасували, хоча дедлайн для ухвалення законів для виконання меморандуму СБ закінчується в лютому - Железняк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Енергетикам вдалося запустити частину обладнання ДніпроГЕС, але електрики вона не виробляє - Міненерго

Зеленський про відкриття офісу Реєстру збитків РФ: Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві

Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

ОСТАННЄ

Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Росіяни атакували будинок культури на Чернігівщині, є постраждалі

Енергетикам вдалося запустити частину обладнання ДніпроГЕС, але електрики вона не виробляє - Міненерго

Зеленський про відкриття офісу Реєстру збитків РФ: Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві

Литва передала Україні системи боротьби з дронами

У Чернігівській області ворожий дрон влучив у мікроавтобус, відомо про трьох постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА