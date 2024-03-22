Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

Оператори системи розподілу (обленерго, ОСР) оголосили про скасування графіків відключень у частині областей, у яких їх було застосовано внаслідок масованої атаки військ РФ на енергосистему в п'ятницю.

"З 12:00 на всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Триває поступове підключення споживачів", - повідомило у фейсбуці "Кіровоградобленерго".

"Станом на 12:33 всі споживачі Полтавської області вже заживлені", - йдеться у фейсбуці "Полтаваобленерго".

Крім того, про скасування графіків аварійного обмеження енергоспоживання у своєму регіоні повідомило "Запоріжжяобленерго" і подякувало споживачам, які дослухалися до його прохань обмежити користування електроприладами.

"Завдяки вам ми маємо можливість повернутися до нормального режиму енергоспоживання", - зазначило "Запоріжжяобленерго".

Водночас оператор уточнив, що триває відновлення пошкоджених ворогом мереж: уже заживлено 3218 побутових і юридичних споживачів у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах.

"Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" також скасували графіки аварійних відключень в області. "Прохання раціонально користуватися електроенергією та не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії", - закликали енергетики Сумщини.

"Вінницяобленерго" повідомило про оперативне підключення всіх споживачів, але попередило, що можливі поодинокі відключення для підтримання балансу енергосистеми.

ОСР Хмельницької області, де ще не скасовано аварійні відключення, повідомило, що значна частина споживачів перезаживлена, але станом на 12:00 залишаються частково знеструмленими 13 населених пунктів і два - повністю.

"Споживачі заживлені за аварійною схемою. При значному навантаженні на електромережі можливі технологічні пошкодження мереж та аварійні відключення. У цій ситуації вкрай важливо використовувати електроенергію ощадливо та раціонально", - закликало "Хмельницькобленерго".

Як повідомлялося, раніше цього дня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" віддав команду зняти обмеження з енергопостачання побутових споживачів у всіх областях країни, крім Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської.

Перед цим голова "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що основну частину впроваджених обмежень енергопостачання можна буде зняти протягом найближчої доби.

За його словами, графіки відключень було впроваджено ще вранці під час атаки в Харківській, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях, а також пізніше через вимкнення обладнання - в Кіровоградській, Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про екстрені в Донецькій і Дніпропетровській областях, а також стабілізаційні відключення в Одеській області вранці у п'ятницю повідомив "ДТЕК".