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13:06 22.03.2024

Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

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Стефанішина про заклики припинити атаки на енергоінфраструктуру РФ: Ми діємо за найкращими натовськими стандартами

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна розуміє заклик американських партнерів, але воює тими можливостями і ресурсами, які у неї є в наявності.

"Українська сторона відповіла, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації. Також є заяви й інших офіційних осіб, які полягають у тому, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду", - сказала Стефанішина під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму в п'ятницю, коментуючи статтю видання Financial Times.

Віцепрем'єрка також заявила, що Україна розуміє заклик американських партнерів, "водночас ми воюємо тими можливостями, тими ресурсами і тими практиками, які ми маємо в наявності сьогодні".

Вона також розповіла, що коли в лютому 2022 року зверталася до штаб-квартири НАТО із закликом, щоб вони відіграли свою роль і звернулися до ООН для "закриття неба" над Україною, їй відповіли, що в розумінні НАТО "закрити небо" насамперед означає знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає змогу бомбити Україну.

"Тому ми діємо за найкращими натовськими стандартами", - наголосила вона.

Як повідомлялося, видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні заходи.

Теги: #нато #нпз #стефанішина

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