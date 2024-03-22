РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

Російське військове командування формує резерви, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні, але ці резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані великомасштабні формування, здатні на вторгнення цьогоріч, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 березня.

"Неясно, який саме стратегічний резерв Росія формує на основі звітів із відкритих джерел, але відомі російські кадрові та матеріальні обмеження дають змогу припустити, що Росія, найімовірніше, не використовуватиме ці стратегічні резерви як згуртоване формування для бойових дій в Україні, а натомість використовуватиме їх як резерв живої сили для поповнення втрат на лінії фронту... Триваючі зусилля Росії із криптомобілізації довели свою здатність підтримувати поточні наступальні зусилля РФ в Україні", - зазначається в звіті.

Повідомляється, що формування додаткових резервів дасть змогу окупантам заповнити втрати в Україні, не роблячи значної оперативної паузи, якої, за оцінками ISW, російські війська намагаються уникнути.

Водночас у ISW зазначають, що російські втрати в живій силі масштабніші, ніж втрати бронетехніки на поточному етапі війни, особливо тому, що восени 2023 року окупанти перейшли до наземних атак із використанням важкої піхоти, щоб зберегти бронетехніку за рахунок великих втрат живої сили. Аналітичний центр Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) повідомив 12 лютого, що РФ, імовірно, зможе підтримувати нинішні темпи втрат техніки (більше ніж 3000 бойових броньованих машин щороку та майже 8000 з лютого 2022 року) протягом щонайменше двох-трьох років, переважно за рахунок розконсервації старої техніки.

При цьому наголошується, що російська наступальна тактика, найімовірніше, чинитиме дедалі більший тиск на оборону України, доки зберігаються затримки із західною безпековою допомогою.

"Загальна нестача матеріальних засобів, імовірно, обмежить можливості українських сил проводити ефективні оборонні операції, а також дасть російським силам гнучкість у проведенні наступальних операцій. Брак українських боєприпасів змушує Україну економити артилерійські снаряди, що не дає змоги українським артилерійським підрозділам вести ефективний контрбатарейний вогонь і, ймовірно, не дає змоги українським силам покладатися на артилерійський вогонь для відбиття російських атак... Брак українських ракет ППО продовжить обмежувати можливості України контролювати повітряний простір та загрожувати російським тактичним літакам, які завдають регулярні удари планерувальними бомбами", - ідеться у зведенні.

Однак добре оснащені українські сили неодноразово показували, що вони здатні перешкодити цій російській наступальній тактиці принести тактичні вигоди, зазначають у ISW.