Події

11:02 22.03.2024

У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням - мер

1 хв читати
У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням - мер

У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням у зв'язку з дефіцитом енергопостачання, жителів міста просять зробити запас води, повідомив мер Борис Філатов.

"У зв’язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.). До 21:00 міськводоканал впорається. Будь ласка, наберіть трошки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами. Слідкуйте також за офіційними повідомленнями військової адміністрації та міськради", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області, буде запроваджено аварійні відключення.

 

Теги: #дніпро #водопостачання #філатов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 16.03.2024
У Києві рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 р. - КМВА

У Києві рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 р. - КМВА

16:41 07.03.2024
7-12 березня можливе підвищення рівня води в р. Дніпро - Укргідрометцентр

7-12 березня можливе підвищення рівня води в р. Дніпро - Укргідрометцентр

13:16 07.03.2024
Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

20:07 29.02.2024
СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

15:39 29.02.2024
1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

06:36 29.02.2024
Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

12:39 28.02.2024
"Фокстрот" відновив магазин у ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

"Фокстрот" відновив магазин у ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

11:02 24.02.2024
У Дніпрі завершилися рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

У Дніпрі завершилися рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

18:53 23.02.2024
Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

17:14 23.02.2024
Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

ОСТАННЄ

10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії

США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА