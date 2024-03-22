У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням - мер

У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням у зв'язку з дефіцитом енергопостачання, жителів міста просять зробити запас води, повідомив мер Борис Філатов.

"У зв’язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.). До 21:00 міськводоканал впорається. Будь ласка, наберіть трошки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами. Слідкуйте також за офіційними повідомленнями військової адміністрації та міськради", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області, буде запроваджено аварійні відключення.