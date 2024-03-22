УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

Унаслідок нічних обстрілів кілька ділянок залізниці знеструмлено, зокрема, у Харківському вузлі, повідомила АТ "Укрзалізниця" в п'ятницю.

"Задіяні резервні схеми живлення і тепловози, усі поїзди продовжують рух. Рух усіх поїздів у Харківському вузлі, включно зі швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою", - йдеться в повідомленні УЗ.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення.

В УЗ уточнили, що всі системи вокзалу працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відкриті для відвідувачів.

"Нагадуємо, що якщо ви все ж таки пропустили свій рейс через обстріли і вимушену зупинку метро в незламному Харкові або десь іще - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим самим квитком", - уточнили в УЗ.

Затримки поїздів можна відстежувати на uz-vezemo.uz.gov.ua.