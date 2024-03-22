Унаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області, буде введено аварійні відключення, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Із самого ранку в області лунали вибухи. Ворог атакував масовано. Пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Вибуховою хвилею побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом і водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Інформацію уточнюємо. Деталі - після відбою", - додав Лисак.

Як повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у місті введено графіки аварійних відключень.

Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.