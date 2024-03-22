Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення соцзахисту військовослужбовців

21 березня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист", ідеться на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що документ спрямований на посилення соцзахисту військовослужбовців і забезпечення їхніх прав. Зокрема, у ньому передбачено: встановлення права на одноразову відпустку в разі народження дитини зі збереженням грошового забезпечення, компенсація за невикористані дні відпустки для строковиків, запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальному домаганню, а також можливість звільнення від службових обов'язків військовослужбовців-жінок на період хвороби дитини.

Крім того, закон передбачає уточнення підстав для виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану та недопущення залучення до капеланської діяльності осіб, які належать до церкви з керівним центром у ворожих до нашої держави країнах.

"Ухвалений законопроєкт передбачає тривале, за потреби, лікування військовослужбовців, зокрема й за кордоном, прибирає таке поняття як обмежено придатний, фіксує виплати під час лікування протягом 12 місяців та закріплює норми психологічної допомоги. Усі ці та інші норми допоможуть посилити систему соціального захисту військовослужбовців і вирішити низку викликів, які стояли перед Силами оборони", - наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.