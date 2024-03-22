Харків знову під обстрілом, у місті проблеми з водопостачанням

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків продовжують обстрілювати окупанти. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також зранку на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через масований обстріл і влучання в об'єкти критичної інфраструктури місто майже повністю залишилося без світла.