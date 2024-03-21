Події

19:42 21.03.2024

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

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Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовилися", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, ввечері до лікарні доправили 50-річну жінку у важкому стані.

"У неї - вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія. Постраждала потрапила під обстріл у селі Велетенське", - повідомляє ОВА.

Лікарі надають постраждалій необхідну допомогу.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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