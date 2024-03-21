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19:32 21.03.2024

Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО

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Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером обговорив можливості для посилення координаційної ролі Альянсу в підтримці України.

Зокрема, як повідомила пресслужба Зеленського, сторони обговорили зміцнення вже наявних українських оборонних спроможностей, а також розвиток майбутнього військового потенціалу України відповідно до стандартів і вимог сумісності НАТО.

Президент України поінформував голову Військового комітету про першочергові оборонні потреби Сил оборони й окремо наголосив на нагальній необхідності додаткових систем ППО для надійного захисту українців від постійних ракетних і дронових атак Росії.

Глава держави також окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", - наголосив він.

Крім того, Зеленський подякував Бауеру за візит в Україну й сигнал підтримки для українців.

"Дякую вам за перший візит в Україну з початку повномасштабної війни. Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав - членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", - сказав глава держави.

 

Теги: #нато #оборона #посилення

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