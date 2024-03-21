Кулеба закликав голову Військового комітету НАТО до повернення практики тренувань в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба наголосив на важливій ролі держав - членів НАТО в наданні Україні всебічної допомоги для відбиття збройної агресії РФ.

"Він окремо наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема надання нашій державі критично важливих видів озброєнь і військової техніки. Співрозмовники обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників", - ідеться в повідомленні.

Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні.

Співрозмовники також обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО в липні.