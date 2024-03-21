Сирський поінформував голову Військового комітету НАТО про ситуацію на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Після завершення зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам'яті загиблих за Україну воїнів.