Події

15:47 21.03.2024

У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

2 хв читати
У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

У Брюсселі розпочалося чергове дводенне засідання Європейської Ради, на якому першим питанням порядку денного стоїть Україна.

"Ми обговоримо низку важливих питань. Перше - про Україну. Естонія надала новий пакет військової допомоги EUR20 млн, і я сподіваюся, що всі вчинять так само. Ми говоримо, що якщо всі зобов'яжуться виділяти 0,25% ВВП як військову допомогу Україні, тоді вони зможуть прогнати Росію. Друге: дуже важливо, щоб ми просувалися з початком переговорів про вступ. Ми вже ухвалили рішення в грудні. І третє, що також дуже важливо, це використання непередбачених доходів від заморожених (російських) активів. Ми хотіли б бачити більше, але це - перший крок - використовувати доходи від активів і просуватися вперед, допомагаючи Україні", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також висловився на підтримку використання в інтересах України непередбачених доходів від заморожених російських активів. Водночас він не очікує, що рішення буде ухвалено сьогодні, але "скоро". "Пропозиції Комісії здаються дуже багатообіцяючими. Ми завжди говорили, що вони мають бути законними. Я не впевнений, що їх буде схвалено сьогодні, я на це сподіваюся, я думаю, що (їх ухвалять) скоро, у будь-який час", - сказав Рютте.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден теж вважає, що пропозиції Європейської комісії "йдуть у правильному напрямі". "Ми маємо бути впевнені, що з юридичного погляду вони мають бути обґрунтованими... Нам відомо, що ми маємо дати Україні те, що їй потрібно, - більше зброї, більше боєприпасів, щоб вона змогла перемогти в цій війні. Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на Україні, тому ми маємо гарантувати, що світовий порядок, заснований на праві, буде відновлено за допомогою підтримки України", - зазначив він.

Відповідно до порядку денного, саміт розпочався з робочого обіду лідерів із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. Далі порядок обговорення такий: підтримка України, оборона й безпека, Середній Схід, розширення, зовнішні відносини, міграція, сільське господарство.

Теги: #україна #саміт_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 21.03.2024
Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

12:33 21.03.2024
Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

12:23 21.03.2024
Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

11:26 21.03.2024
Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

06:00 21.03.2024
У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

05:53 21.03.2024
Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

23:20 20.03.2024
Зеленський провів зустріч із Салліваном

Зеленський провів зустріч із Салліваном

23:19 20.03.2024
Харків знову під ворожим ударом

Харків знову під ворожим ударом

23:17 20.03.2024
Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

23:13 20.03.2024
Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

У Миколаєві попередньо одна загибла, четверо постраждалих від ракетного удару - ОВА

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчопрому

ОСТАННЄ

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

Сирський поінформував голову Об'єднаного штабу ЗС Франції про стабілізацію обстановки на сході України

Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

Кулеба закликав голову Військового комітету НАТО до повернення практики тренувань в Україні

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон: Звільнено два населених пункти, армія Путіна втратила багато техніки і солдатів

Сирський поінформував голову Військового комітету НАТО про ситуацію на полі бою

Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для програми Grain from Ukraine - Зеленський

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

У Миколаєві попередньо одна загибла, четверо постраждалих від ракетного удару - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА