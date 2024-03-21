У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

У Брюсселі розпочалося чергове дводенне засідання Європейської Ради, на якому першим питанням порядку денного стоїть Україна.

"Ми обговоримо низку важливих питань. Перше - про Україну. Естонія надала новий пакет військової допомоги EUR20 млн, і я сподіваюся, що всі вчинять так само. Ми говоримо, що якщо всі зобов'яжуться виділяти 0,25% ВВП як військову допомогу Україні, тоді вони зможуть прогнати Росію. Друге: дуже важливо, щоб ми просувалися з початком переговорів про вступ. Ми вже ухвалили рішення в грудні. І третє, що також дуже важливо, це використання непередбачених доходів від заморожених (російських) активів. Ми хотіли б бачити більше, але це - перший крок - використовувати доходи від активів і просуватися вперед, допомагаючи Україні", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також висловився на підтримку використання в інтересах України непередбачених доходів від заморожених російських активів. Водночас він не очікує, що рішення буде ухвалено сьогодні, але "скоро". "Пропозиції Комісії здаються дуже багатообіцяючими. Ми завжди говорили, що вони мають бути законними. Я не впевнений, що їх буде схвалено сьогодні, я на це сподіваюся, я думаю, що (їх ухвалять) скоро, у будь-який час", - сказав Рютте.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден теж вважає, що пропозиції Європейської комісії "йдуть у правильному напрямі". "Ми маємо бути впевнені, що з юридичного погляду вони мають бути обґрунтованими... Нам відомо, що ми маємо дати Україні те, що їй потрібно, - більше зброї, більше боєприпасів, щоб вона змогла перемогти в цій війні. Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на Україні, тому ми маємо гарантувати, що світовий порядок, заснований на праві, буде відновлено за допомогою підтримки України", - зазначив він.

Відповідно до порядку денного, саміт розпочався з робочого обіду лідерів із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. Далі порядок обговорення такий: підтримка України, оборона й безпека, Середній Схід, розширення, зовнішні відносини, міграція, сільське господарство.