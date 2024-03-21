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14:20 21.03.2024

Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування

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Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування

Українці та представники бізнесу вважають, що рівень корупції в Україні у 2023 році зріс, а відповідальність за подолання корупції насамперед лежить на главі держави, Офісі президента, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ та Верховній Раді).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), результати якого оприлюднені у четвер у Києві.

Презентуючи результати дослідження, керівник Info Sapiens Дмитро Савчук зазначив: "Цього року більшість населення – 61,2% – вважає, що рівень корупції зріс. Серед бізнесу таких 46,3%". "Бізнес оптимістичніше сприймає ситуацію, аніж населення", - додав він.

Водночас, за словами Савчука, результати аналогічного дослідження у 2022 році свідчили, що українці не бачили змін на рівні корупції у першому році повномасштабної агресії РФ.

Щодо безпосередньо відповідальних за корупцію в Україні, то і населення (47,5%), і бізнес (48,3%) покладають відповідальність на найвище керівництво держави, зокрема, на главу держави та Офіс президента. На другому місці у градації відповідальних за подолання корупції, як свідчать результати дослідження, є Національне антикорупційне бюро України – таку думку висловили 36,9% респондентів серед населення України. Бізнес, у свою чергу, ставить на друге місце у сфері відповідальності Верховну Раду – 39,2% опитаних.

Оцінюючи діяльність органів держвлади, які так чи інакше відповідальні за боротьбу з корупцією, українці, як наголосив керівник соцкомпанії, повернулися до результатів довоєнного періоду. "На думку населення, найефективнішим у подоланні корупції є СБУ (20,29%), потім – президент, а власне антикорупційний орган – НАБУ – займає третю сходинку… Найменш ефективним органом (у боротьбі з корупцією) населення вважає Верховну Раду", - розповів керівник Info Sapiens.

Водночас Савчук наголосив, що у 2022 році українці відзначали стрибок ефективності роботи всіх органів влади.

Щодо сфер, у яких передусім необхідно боротися з корупцією, то, на думку українців, це судова влада. "З цією думкою погоджується половина всіх респондентів, і цей показник зріс порівняно з минулим та позаминулим роком", - додав він.

"Зростання неприйняття корупції населенням. Це є одним із ключових аргументів, який є основою формування у людей нульової толерантності в цілому", - сказав, у свою чергу, голова НАЗК Віктор Павлущик.

Другий важливий момент, за його словами, – це ставлення населення до викриття корупції. "Відповідно до даних опитування, викривачі корупції – це люди, які приносять користь", - сказав він.

При цьому голова НАЗК наголосив, що це соцдослідження допоможе виявити корупціногенні сфери, а результати дослідження будуть враховані при формуванні антикорупційної політики.

Дослідження проводилося у листопаді – грудні 2023 року соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення НАЗК. Це п'ята хвиля загальнонаціонального дослідження комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Дослідження включало репрезентативне опитування населення та представників бізнесу. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2500 українців серед населення країни на територіях, підконтрольних українській владі. Із 2100 представниками бізнесу проводились телефонні інтерв'ю.

Теги: #корупція #опитування

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