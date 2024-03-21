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14:04 21.03.2024

Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчопрому

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Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчопрому

Унаслідок ранкової ракетної атаки на столицю 21 березня постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці, зокрема, ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб", повідомила пресслужба компанії "Столичний млин" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 од. автотранспорту.

"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі.

Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються.

Виробництво частково призупинено.

Водночас завдяки правильній організації накопичення складських запасів у період воєнного стану "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції, резюмували у "Київхлібі".

Теги: #підприємства #збитки #ракетна_атака

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