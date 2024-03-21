Події

13:36 21.03.2024

У Києві та області в п'ятницю хмарно, без опадів, температура вдень до 10-12° тепла

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У Києві та області в п'ятницю хмарно, без опадів, температура вдень до 10-12° тепла

У Київській області в п'ятницю, 22 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві також мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, удень близько 10°.

У суботу, 23 березня, в області прогнозується мінлива хмарність; без опадів; вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. 24 березня хмарно з проясненнями; вночі без опадів, удень дощ; вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 23 березня 1-6° тепла, 24 березня 3-8° тепла; удень 10-15°.

У Києві 23 березня мінлива хмарність; без опадів; вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. 24 березня хмарно з проясненнями; вночі без опадів, удень дощ; вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 23 березня 3-5° тепла, 24 березня 6-8° тепла; вдень 13-15°.

25-26 березня в області прогнозуються помірні (вдень 25 березня та вночі 26 березня невеликі) дощі. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Києві - помірні (вдень 25 березня та вночі 26 березня невеликі) дощі. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Теги: #прогноз_погоди #київська_область

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