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13:02 21.03.2024

McDonald's в Україні скорочує використання пластику

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McDonald's в Україні скорочує використання пластику

Компанія McDonald's в Україні в березні розпочала низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику, повідомили в пресслужбі компанії.

Компанія, зокрема, відмовляється від пластикових столових приборів і поступово замінює їх на деревні прилади, що дасть змогу знизити використання пластику на 40 тонн щорічно.

Екологічною сировиною обрали березу, яка є міцним, природним, відновлювальним матеріалом, що не має вираженого смаку деревини, що дуже важливо для зберігання оригінального смаку їжі. Зазначається, що обрані компанією постачальники використовують стратегії відновлення та збереження лісових екосистем.

Крім того, з березня цього року McDonald's в Україні частково відмовляється від використання пластикових кришок для склянок, щоб знизити використання пластику ще на 8,5 тонн за рік.

Після успішного тестового періоду у львівських ресторанах цю ініціативу вже розгортають в усіх українських McDonald's. Усі напої в стаканах, що продають для споживання всередині закладу McDonald's, окрім чаю та гарячих напоїв у складі "Хеппі Міл", подають без кришок. Водночас компанія усвідомлює, що є ситуації, коли кришки справді необхідні, тому всі кур'єрські замовлення і на винос, як і раніше, подають у закритих склянках. За необхідності клієнти завжди можуть попросити кришку у працівників закладу.

McDonald's в Україні також скасував використання гумових рукавичок у виробничій зоні. Цю норму було запроваджено на вимогу уряду під час пандемії COVID-19, тепер, після скасування карантинних вимог, компанія зможе зменшити використання гуми в середньому на 70 тонн щорічно.

Повідомляється, що в майбутньому компанія планує позбутися паперових вкладишів для таць, що дасть змогу зберегти 100 тонн паперу за рік. Наразі цю ініціативу реалізують як "пілот" у ресторанах McDonald's у Вінниці, який отримує схвальні відгуки серед клієнтів ресторанів, і далі його масштабуватимуть у всій країні.

McDonald's запустив сортування та перероблення пакування у всій Україні у 2021 році. Відходи поділяють на папір, пластик, стаканчики, рідину тощо, далі вони йдуть на перероблення. Зокрема з відсортованого в ресторанах картону, поліетиленових та алюмінієвих елементів пакування виготовляють пакети McDonald's для замовлень на винос і доставки, з олії біопаливо та мастильні матеріали для хімічної промисловості, з пластикових відходів - сміттєві пакети.

Ініціативи McDonald's є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів. До кінця 2025 року компанія зобов'язана повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів із відновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно. 

Теги: #mcdonalds #пластик #скорочення

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